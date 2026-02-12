У Львові СБУ затримала російського коригувальника, який "зливав" координати Сил оборони

фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Львові ворожого інформатора, який збирав дані про місця дислокації Сил оборони для завдання ударів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-центр СБУ.

За матеріалами справи, зловмисником виявився 21-річний місцевий житель. Він мав ігрову залежність та шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, щоб сплатити борги, що виникли через азартні ігри.

Хлопець обходив обласний центр та його околиці, де за допомогою мобільного застосунку фіксував координати місць зосередження особового складу Сил оборони.

Також зловмисник намагався виявити військові частини та інші режимні об’єкти, які могли стати потенційними "цілями" для ворога.

Зібрані дані він накопичував на власному смартфоні у вигляді фото будівель та їхніх координат.

Зловмисника затримали. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 лютого сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова. Згодом в Повітряних силах розповіли подробиці атаки на регіон.