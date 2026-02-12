У Сумській області родинам загиблих прикордонників вручили державні нагороди

фото: ДПСУ

В Сумській районній державній адміністрації відбулося вручення державних нагород родинам полеглих воїнів-прикордонників 5 прикордонного загону, які загинули на війні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Нагороди вручав заступник начальника 5 прикордонного загону з морально-психологічного забезпечення Віктор Сапунжи. Перший заступник голови Сумської районної державної адміністрації Сергій Тімощенко висловив слова вдячності та підтримки рідним полеглих захисників.

Відповідно до Указів Президента України, за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові посмертно нагороджено:

орденом "За мужність" ІІІ ступеня: штаб-сержанта Владислава Лисянського,

медаллю "За військову службу Україні": сержанта Олексія Бея,

медалями "Захиснику Вітчизни": майстер-сержанта Віталія Лушпу, головного сержанта Віталія Трояна, старшого сержанта Сергія Моголенця, старшого сержанта Анатолія Ковінька, молодшого сержанта Сергія Носача, старшого солдата Романа Клипу, старшого солдата Антона Лапенка, старшого солдата Дмитра Панікара та старшого солдата Василя Приходька.

