Стало відомо, наскільки сильно росіяни пошкодили енергосистему України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Нещодавні атаки РФ на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі України

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, деякі об'єкти не зможуть відновити навіть до початку наступного опалювального сезону.

Зеленський зазначив, що атаки РФ призвели до щоденного дефіциту електроенергії, який досягає 5-6 ГВт у пікові години навантаження.

Раніше президент України заявив, що енергетика РФ – це законна ціль. Втім, Україна не має ресурсів для дзеркальної відповіді.