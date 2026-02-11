20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 19:06

Стало відомо, наскільки сильно росіяни пошкодили енергосистему України

11 лютого 2026, 19:06
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Нещодавні атаки РФ на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі України

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, деякі об'єкти не зможуть відновити навіть до початку наступного опалювального сезону.

Зеленський зазначив, що атаки РФ призвели до щоденного дефіциту електроенергії, який досягає 5-6 ГВт у пікові години навантаження.

Раніше президент України заявив, що енергетика РФ – це законна ціль. Втім, Україна не має ресурсів для дзеркальної відповіді.

МВС закликає українців підготуватися до погіршення ситуації через можливу російську атаку
11 лютого 2026, 17:19
Зеленський готує оголошення про вибори та референдум – ЗМІ
11 лютого 2026, 09:10
Зеленський дозволив служити чоловікам 60+
10 лютого 2026, 22:05
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
11 лютого 2026, 20:58
Зеленський розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним у Москві
11 лютого 2026, 20:46
ЦВК визнала Олесю Отраднову новою депутаткою, Федоренка виключили зі списків
11 лютого 2026, 20:15
Графіки відключень електроенергії 12 лютого: коли українці будуть без світла у четвер
11 лютого 2026, 20:07
У Запоріжжі військовий у СЗЧ торгував зброєю
11 лютого 2026, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
