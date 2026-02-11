Стало відомо, наскільки сильно росіяни пошкодили енергосистему України
Нещодавні атаки РФ на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі України
Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.
За його словами, деякі об'єкти не зможуть відновити навіть до початку наступного опалювального сезону.
Зеленський зазначив, що атаки РФ призвели до щоденного дефіциту електроенергії, який досягає 5-6 ГВт у пікові години навантаження.
Раніше президент України заявив, що енергетика РФ – це законна ціль. Втім, Україна не має ресурсів для дзеркальної відповіді.

