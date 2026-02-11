Стало известно, насколько сильно россияне повредили энергосистему Украины
Недавние атаки РФ на энергосистему вывели из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети Украины
Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.
По его словам, некоторые объекты не смогут восстановить даже до начала следующего отопительного сезона.
Зеленский отметил, что атаки РФ привели к ежедневному дефициту электроэнергии, достигающему 5-6 ГВт в пиковые часы нагрузки.
Ранее президент Украины заявил, что энергетика РФ – это законная цель. Впрочем, у Украины нет ресурсов для зеркального ответа.
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
В Запорожье военный в СОЧ торговал оружием
