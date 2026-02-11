20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 15:50

Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова

11 лютого 2026, 15:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу вдень росіяни атакували Львівщину ракетами «Кинджал»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Львова Андрія Садового.

"Близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі "Кинджали". Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист!", – написав він.

Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.

Раніше ми повідомляли про те, що 11 лютого вдень на Львівщині під час тривоги пролунали потужні вибухи. Перед цим в Україні було оголошено повітряну тривогу.

Родина бійця зі Львівщини, якого помилково визнали загиблим, має повернути 15 млн грн
10 лютого 2026, 15:44
У Львові вранці сталася смертельна пожежа
10 лютого 2026, 12:49
На Львівщині чоловік намагався вбити військового сокирою
09 лютого 2026, 13:26
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
