Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Львова Андрія Садового.

"Близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі "Кинджали". Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист!", – написав він.

Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.

Раніше ми повідомляли про те, що 11 лютого вдень на Львівщині під час тривоги пролунали потужні вибухи. Перед цим в Україні було оголошено повітряну тривогу.