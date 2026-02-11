20:58  11 лютого
15:50  11 лютого
14:50  11 лютого
11 лютого 2026, 17:55

13 тисяч євро за "подорож": на Тернопільщині ділок розробив маршрут для ухилянтів

11 лютого 2026, 17:55
Фото: Нацполіція
Правоохоронці викрили 54-річного жителя Тернопільської області. Він організував схему переправлення чоловіків мобілізаційного віку за кордон

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Свої "послуги" ділок оцінив у 13,5 тисячі євро. За ці гроші він обіцяв доставити військовозобов'язаного до кордону, а потім вказати шлях незаконного перетину державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. При цьому він попередив "клієнта", що йому доведеться кілька днів проживати в готелі, аби дочекатися слушного моменту для переходу.

Правоохоронці затримали ділка, коли він отримав аванс. Тепер він отримав підозру. Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
11 лютого 2026, 20:58
Зеленський розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним у Москві
11 лютого 2026, 20:46
ЦВК визнала Олесю Отраднову новою депутаткою, Федоренка виключили зі списків
11 лютого 2026, 20:15
Графіки відключень електроенергії 12 лютого: коли українці будуть без світла у четвер
11 лютого 2026, 20:07
У Запоріжжі військовий у СЗЧ торгував зброєю
11 лютого 2026, 19:15
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
