13 тисяч євро за "подорож": на Тернопільщині ділок розробив маршрут для ухилянтів

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Свої "послуги" ділок оцінив у 13,5 тисячі євро. За ці гроші він обіцяв доставити військовозобов'язаного до кордону, а потім вказати шлях незаконного перетину державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. При цьому він попередив "клієнта", що йому доведеться кілька днів проживати в готелі, аби дочекатися слушного моменту для переходу.

Правоохоронці затримали ділка, коли він отримав аванс. Тепер він отримав підозру. Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

