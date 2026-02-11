13 тисяч євро за "подорож": на Тернопільщині ділок розробив маршрут для ухилянтів
Правоохоронці викрили 54-річного жителя Тернопільської області. Він організував схему переправлення чоловіків мобілізаційного віку за кордон
Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.
Свої "послуги" ділок оцінив у 13,5 тисячі євро. За ці гроші він обіцяв доставити військовозобов'язаного до кордону, а потім вказати шлях незаконного перетину державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. При цьому він попередив "клієнта", що йому доведеться кілька днів проживати в готелі, аби дочекатися слушного моменту для переходу.
Правоохоронці затримали ділка, коли він отримав аванс. Тепер він отримав підозру. Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.
