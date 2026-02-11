20:58  11 лютого
11 лютого 2026, 14:50

Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління

11 лютого 2026, 14:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 12 лютого, в Україні через діяльність та близькість теплого атмосферного фронту західного походження пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, опади очікуються у західних та північних областях. На решті території України переважатиме хмарна погода, проте без істотних опадів.

Вітер буде південний рвучкий, часто сильний.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах +2…-3 градуси, у східній частині -5…-12 градусів.

Завтра вдень стовпчики термометрів покажуть +1…+4 градусів, на півдні та заході України +4…+8, в Криму очікується до +10 градусів.

У Києві четвер буде вітряним, вологим, вночі близько "нуля". Вдень повітря прогріється до +3 градусів.

Раніше в Укргідтрометцентрі розповіли, що початок лютого буде досить холодним, а в середині місяця очікується потепління.

11 лютого 2026
