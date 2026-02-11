На Київщині через опалення загинула жінка з двома дітьми

Фото: Нацполіція

Трагедія сталась 11 лютого, о 04:21. Правоохоронці отримали повідомлення про пожежу у приватному будинку в селі Матвіїха на Білоцерківщині

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Коли правоохоронці приїхали на місце пожежі, рятувальники вже загасили полум'я. На жаль, під час огляду будинку знайшли тіла двох дітей віком 14 та 16 років. Також загинула їхня 44-річна матір.

Попередньо, причиною пожежі могла стати несправність пічного опалення. Остаточні результати перевірки до поліції нададуть працівники підрозділів ДСНС.

"Поліція Київщини закликає громадян дотримуватись правил протипожежної безпеки. Дбайте про життя та здоров’я своїх близьких", - кажуть в поліцїі.

Нагадаємо, на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.