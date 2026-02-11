У Запоріжжі військовий у СЗЧ торгував зброєю

Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі правоохоронці викрили незаконний канал торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами. Затримали військового, який самовільно залишив місце служби

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Виякилось, що житель Запоріжжя накописував засоби ураження, які вивіз із зони бойових дій. Згодом він планував продати це представникам "кримінального кола". Правоохоронці здійснили контрольовану закупку озброєння на суму 80 тисяч гривень. Під час чергової спроби продажу – автомата Калашникова з набоями та ручної осколкової гранати – зловмисника затримали.

Під час обшуків у військового знайшли два автомати АК-74, три гранатомети РПГ-7 із боєприпасами до них, ручну осколкову гранату та набої калібру 5,45 мм.

Наразі він отримав підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Рівненщині 29-річного чоловіка засудили до п'яти років і шести місяців позбавлення волі за незаконне зберігання бойових припасів. Правоохоронці виявили у його помешканні 78 патронів калібру 5,45 мм та картуз із пороховим зарядом до артилерійського снаряду калібру 155 мм.