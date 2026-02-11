20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2026, 19:15

У Запоріжжі військовий у СЗЧ торгував зброєю

11 лютого 2026, 19:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі правоохоронці викрили незаконний канал торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами. Затримали військового, який самовільно залишив місце служби

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Виякилось, що житель Запоріжжя накописував засоби ураження, які вивіз із зони бойових дій. Згодом він планував продати це представникам "кримінального кола". Правоохоронці здійснили контрольовану закупку озброєння на суму 80 тисяч гривень. Під час чергової спроби продажу – автомата Калашникова з набоями та ручної осколкової гранати – зловмисника затримали.

Під час обшуків у військового знайшли два автомати АК-74, три гранатомети РПГ-7 із боєприпасами до них, ручну осколкову гранату та набої калібру 5,45 мм.

Наразі він отримав підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Рівненщині 29-річного чоловіка засудили до п'яти років і шести місяців позбавлення волі за незаконне зберігання бойових припасів. Правоохоронці виявили у його помешканні 78 патронів калібру 5,45 мм та картуз із пороховим зарядом до артилерійського снаряду калібру 155 мм.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
торгівля зброєю військовий Запорізька область
Три гранати та 89 патронів: на Тернопільщині на блокпосту затримали військового
11 лютого 2026, 08:48
За 18 днів отримав 5 років: на Львівщині військового судили за СЗЧ
06 лютого 2026, 21:35
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
11 лютого 2026, 20:58
Зеленський розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним у Москві
11 лютого 2026, 20:46
ЦВК визнала Олесю Отраднову новою депутаткою, Федоренка виключили зі списків
11 лютого 2026, 20:15
Графіки відключень електроенергії 12 лютого: коли українці будуть без світла у четвер
11 лютого 2026, 20:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »