МВС закликає українців підготуватися до погіршення ситуації через можливу російську атаку

РФ продовжує обстріли території України, намагаючись залишити нас без електроенергії, тепла та води. У таких умовах кожен має бути готовим до можливого погіршення ситуації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на МВС.

Першочергово потрібно мати запас питної та технічної води на кожного члена сім’ї (3 л питної та 11–12 л технічної на добу), продуктів тривалого зберігання, медикаментів.

Також варто пам'ятати про валізу першої необхідності. У ній мають бути документи, засоби особистої гігієни, теплі речі, аптечка, засоби обігріву та достатня кількість готівки.

Не забудьте потурбуватися про дітей: поясніть їм правила безпеки та стежте, щоб вони їх дотримувалися. А також подбайте про домашніх улюбленців – запасіть для них воду та їжу.

"Будьте готові до посилених заходів безпеки: слідкуйте за повідомленнями влади, тримайте пристрої та альтернативні джерела електроенергії зарядженими, обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби, особливо у темний час доби", – додали у МВС.

