20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 17:19

МВС закликає українців підготуватися до погіршення ситуації через можливу російську атаку

11 лютого 2026, 17:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
РФ продовжує обстріли території України, намагаючись залишити нас без електроенергії, тепла та води. У таких умовах кожен має бути готовим до можливого погіршення ситуації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на МВС.

Першочергово потрібно мати запас питної та технічної води на кожного члена сім’ї (3 л питної та 11–12 л технічної на добу), продуктів тривалого зберігання, медикаментів.

Також варто пам'ятати про валізу першої необхідності. У ній мають бути документи, засоби особистої гігієни, теплі речі, аптечка, засоби обігріву та достатня кількість готівки.

Не забудьте потурбуватися про дітей: поясніть їм правила безпеки та стежте, щоб вони їх дотримувалися. А також подбайте про домашніх улюбленців – запасіть для них воду та їжу.

"Будьте готові до посилених заходів безпеки: слідкуйте за повідомленнями влади, тримайте пристрої та альтернативні джерела електроенергії зарядженими, обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби, особливо у темний час доби", – додали у МВС.

Як повідомлялось, Зеленський обіцяє важливі зміни в роботі ППО. В окремих регіонах фактично повністю перебудовується робота ППО, щоб більш ефективно протидіяти російським атакам.

11 лютого 2026
