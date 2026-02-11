20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2026, 20:15

ЦВК визнала Олесю Отраднову новою депутаткою, Федоренка виключили зі списків

11 лютого 2026, 20:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Центральна виборча комісія (ЦВК) ухвалила низку рішень щрдо складу фракції "Слуга народу". Зокрема, командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрія Федоренка було виключено з реєстраційного списку у народні депутати

Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає RegioNews.

Командир відомого підрозділу "Ахіллес" Юрій Федоренко був у списках "Слуги народу", проте він сам звернувся до ЦВК, щоб скасувати його реєстрацію.

При цьому іншим рішенням комісія визнала Олесю Отраднову обраною народною депутаткою замість Романа Кравця. У ЦВК наголосили, що Роман Кравець у визначений законом строк не подав документи.

"Відтак ЦВК визнала Романа Кравця таким, який не набув депутатського мандата", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Роман Кравець, якого визнали народним депутатом від "Слуги народу", відмовився від мандата. Наразі він перебуває за кордоном.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
політика депутати
Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50
Нардепа від "Слуги народу" засудили до 4 років позбавлення волі за отримання хабаря
09 лютого 2026, 15:52
Єрмака після звільнення із Офісу президента охороняють працівники органу спеціального призначення
06 лютого 2026, 19:57
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
11 лютого 2026, 20:58
Зеленський розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним у Москві
11 лютого 2026, 20:46
Графіки відключень електроенергії 12 лютого: коли українці будуть без світла у четвер
11 лютого 2026, 20:07
У Запоріжжі військовий у СЗЧ торгував зброєю
11 лютого 2026, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »