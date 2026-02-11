ЦВК визнала Олесю Отраднову новою депутаткою, Федоренка виключили зі списків

Фото з відкритих джерел

Центральна виборча комісія (ЦВК) ухвалила низку рішень щрдо складу фракції "Слуга народу". Зокрема, командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрія Федоренка було виключено з реєстраційного списку у народні депутати

Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає RegioNews.

Командир відомого підрозділу "Ахіллес" Юрій Федоренко був у списках "Слуги народу", проте він сам звернувся до ЦВК, щоб скасувати його реєстрацію.

При цьому іншим рішенням комісія визнала Олесю Отраднову обраною народною депутаткою замість Романа Кравця. У ЦВК наголосили, що Роман Кравець у визначений законом строк не подав документи.

"Відтак ЦВК визнала Романа Кравця таким, який не набув депутатського мандата", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Роман Кравець, якого визнали народним депутатом від "Слуги народу", відмовився від мандата. Наразі він перебуває за кордоном.