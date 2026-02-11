На Черкащині затримали правоохоронця, який за 5000 доларів обіцяв зняти з розшуку

фото: ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру керівнику підрозділу одного з районних правоохоронних органів Черкаської області, який організував корупційну схему

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що посадовець запропонував свої "послуги" місцевому підприємцю, який перебував у розшуку через ухилення від мобілізації та планував і надалі вести бізнес.

"Правоохоронець пообіцяв за 5 тис. доларів США вплинути на підлеглих і службових осіб інших установ, щоб виключити чоловіка з обліків та припинити його розшук. Він запевняв, що має необхідні зв’язки та може "вирішити питання"", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронця викрили та затримали.

За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, на Черкащині викрили чиновників ТЦК, які за хабарі видаляли дані про військовозобов’язаних осіб, що підлягали мобілізації.