20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
11 лютого 2026, 17:49

Родина військового віддасть 15 мільйонів гривень після його повернення з полону? Навіть Орвелл не міг таке уявити

11 лютого 2026, 17:49
Навіть Орвеллу б таке не наввижалося – те, що спіткало родину Далецьких із Великого Дорошева
Навіть Орвеллу б таке не наввижалося – те, що спіткало родину Далецьких із Великого Дорошева
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Держава оголосила воїна офіційно загиблим, ще й підтвердила це рішення аналізом ДНК із достовірністю 99,9%. Бійця торжественно поховали, родичам виплатили 15 млн грн. І раптом – із полону повертається воскреслий із мертвих Назар, унаслідок чого держава, як останній рекетир із Крівова Рога, викочує родині рахунок на 15 млн – мовляв, маєте вернути ці гроші в казну, бо ваш солдат чомусь не загинув.

Це не театр абсурду, і не антиутопія, і не кіберпанк, і не постапокаліптична фантастика – це Держава у всій своїй ницості.

Звісно, зараз почнеться каскад спростувань і офіційних пояснень, що це прецедент, що окремий чиновник сказав окремо свою думку про повернення грошей - але це вже наслідок резонансу. Основне, що громадянам треба знати про хід думок державників, уже прозвучало. Замість виставити рахунок криворуким лаборантам за фатальну помилку, яка змусила родину поховати свого живого родича й оплакувати його 2 роки – прозвучала думка рекетнути нещасну матір чи вдову.

І тепер пів країни пекуче кепкує: яке нещастя – виявитися живим.

Тепер родина ще й винна державі до гробу цілу купу грошей, які за 2 роки вже давно були витрачені на квартиру дітям, ремонт у хаті, надгробний пам'ятник чи будь-що інше, на що збідовані селяни повважали за необхідне витратити законно отриману компенсацію.

Мертві герої – менше мороки.

Ще би міндічу сказали вернути туди, звідки взяв.

виплати суспільство війна армія полон
11 лютого 2026
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
