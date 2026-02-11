20:58  11 лютого
11 лютого 2026, 18:30

У Міноборони розповіли, чи повинна родина повернутого з полону бійця із Львівщини віддати державі 15 млн грн

11 лютого 2026, 18:30
фото: Львівська ОВА
Міністерство оборони не має підстав і намірів спонукати родину Далецьких до повернення коштів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міноборони.

Як відомо, 5 лютого 2026 року в Україну з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи.

У публічному просторі з’явилися заяви про нібито можливість зобов’язання родини повернути отримані державні виплати у зв’язку із загибеллю військового.

"Усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин. Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів", – зазначили у міністерстві.

В Міноборони зазначають, що ця ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу.

Нагадаємо, на початку лютого із російського полону повернули військового з Львівщини. Чоловіка вважали загиблим і навіть поховали навесні 2023 року.

