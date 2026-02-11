Графіки відключень електроенергії 12 лютого: коли українці будуть без світла у четвер

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 12 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

Також енергетики закликають українців ощадливо споживати електроенергія, коли вона з’являється за графіком.

Раніше Володимир Зеленський розповів, наскільки сильно росіяни пошкодили енергосистему України. Про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg.