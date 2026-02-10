18:50  10 лютого
10 лютого 2026, 15:26

На Харківщині російський дрон атакував авто старости під час доставки хліба

10 лютого 2026, 15:26
Фото: Борівська селищна рада
У селі Оскіл Ізюмського району на Харківщині під удар російського безпілотника потрапив староста, який розвозив хліб жителям прифронтових сіл

Про це повідомила Борівська селищна рада, передає RegioNews.

У результаті удару автомобіль повністю вигорів, а виконуючий обов'язки старости Сергій Миколайович Нікоріч зазнав легких поранень. На щастя, його життю нічого не загрожує.

"Цей черговий воєнний злочин російських військ ще раз демонструє цілеспрямовані напади на мирних жителів та тих, хто забезпечує функціонування громад", – наголосили в селищній раді.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог атакував місто Харків та 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед них троє дітей.

Читайте також: "Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків

