Думав, що це робота кур'єром: на Львівщині судили чоловіка, який допомагав росіянам готувати теракти

Фото з відкритих джерел
Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав громадянина винним у державній зраді і незаконному придбанні та зберіганні вибухових пристроїв. Стало відомо, який вирок вона отримала

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У травні минулого року росіяни завербували чоловіка, який приїхав із Кривого Рогу до Львова. Тоді він завбрав рюкзак зі схованки під бордюром біля автобусної зупинки в місті Стрий.

На суді чоловік розповів, що в рюкзаку було два вибухових пристрої і дві портативні камери з павербанками. Йому дали вказівку переховати пристрій в іншому місці неподалік автобусної зупинки, але перед тим зʼєднати два проводи.

Проте чоловік зламав ці проводи, тому забрав рюкзак у готель. Згодом він поїхав у магазин та купив все, щоб виправити поломку. У готелі він отримував інструкції по відеозвʼязку і намагався усунути несправності, але в процесі був затриманий правоохоронцями.

За версією слідства, куратори планувати організувати вибухи в публічних місцях. Чоловік зізнався, що йому запропонували 1 000 доларів. Спочатку він нібито подумав, що це робота кур'єра, але коли побачив вибухівки, то зрозумів, які це могло мати наслідки.

За його словами, він через скрутне матеріальне становище їздив на заробітки до Києва. Там на роботі знайомі обіцяли йому допомогти з погашенням боргів, сказали, що допоможуть оформити кредит в банку. Далі він сам писав заяви в банк, але кредит йому не видали. Потім в Одесі якась евідома жінка перереєструвала на нього квартиру, під заставу якої він взяв кредит, і вже після цього йому дали контакт у Telegram, де він міг отримати "кур'єрську роботу".

Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, на момент злочину чоловік перебував у стані ремісії (стійкого послаблення хворобливих проявів психічного розладу) параноїдної шизофренії, але міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше затримали жителя Запоріжжя, який заробляв на життя підпалами для росіян. Таку "роботу" він знайшов в інтернеті. На замовлення РФ він підпалював авто військових та вчиняв підпали за залізниці.

