Від морозу і до плюсової температури: якою буде погода в Україні 11 лютого

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найближчої ночі в Україні очікується -9…-13 градусів, на заході та півдні -1…-5 градусів, на північному сході -12…-18 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, завтра вдень очікується 0…-5 градусів, у західній частині та на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +1…+5 градусів.

Мокрий сніг пройде завтра у західних областях, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині.

На решті території України буде без істотних опадів.

У Києві найближчої ночі очікується -10 градусів, завтра вдень буде -2 градуси. У середу в столиці вітряно, збільшиться хмарність, місцями можливий незначний мокрий сніг.

За даними Укргідрометцентру, після похолодання та морозяної погоди на початку лютого, українців очікує потепління в середині місяця.