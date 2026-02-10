Від морозу і до плюсової температури: якою буде погода в Україні 11 лютого
Найближчої ночі в Україні очікується -9…-13 градусів, на заході та півдні -1…-5 градусів, на північному сході -12…-18 градусів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.
За її словами, завтра вдень очікується 0…-5 градусів, у західній частині та на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +1…+5 градусів.
Мокрий сніг пройде завтра у західних областях, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині.
На решті території України буде без істотних опадів.
У Києві найближчої ночі очікується -10 градусів, завтра вдень буде -2 градуси. У середу в столиці вітряно, збільшиться хмарність, місцями можливий незначний мокрий сніг.
За даними Укргідрометцентру, після похолодання та морозяної погоди на початку лютого, українців очікує потепління в середині місяця.