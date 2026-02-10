18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 15:37

У Запоріжжі судитиму чоловіка, який кілька років ґвалтував дитину співмешканки

10 лютого 2026, 15:37
Ілюстративне фото: pixabay
До суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Чоловік був співмешканцем матері дитини. Вперше обвинувачений зґвалтував її у сім років, скориставшись її беззахисністю. Систематично ґвалтуючи дівчинку, 47-річний зловмисник залякував її, кажучи, що ніхто не повірить її свідченням.

Матір дівчинки не знала про насильство співмешканця.

Фігуранту інкримінують неодноразове зґвалтування та сексуальне насильство дитини (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 15 ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК України).

Наразі дитина живе з матір’ю.

Обвинувачений перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.

