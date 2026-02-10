Ілюстративне фото: pixabay

До суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Чоловік був співмешканцем матері дитини. Вперше обвинувачений зґвалтував її у сім років, скориставшись її беззахисністю. Систематично ґвалтуючи дівчинку, 47-річний зловмисник залякував її, кажучи, що ніхто не повірить її свідченням.

Матір дівчинки не знала про насильство співмешканця.

Фігуранту інкримінують неодноразове зґвалтування та сексуальне насильство дитини (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 15 ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК України).

Наразі дитина живе з матір’ю.

Обвинувачений перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

