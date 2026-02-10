Фото: ОВА

У вівторок, 10 лютого, російські військові завдали удару по селищю Золочів Богодухівського району

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Загарбники поцілили безпілотником по автозаправній станції. Внаслідок влучання сталося загоряння заправних колонок.

Постраждала одна цивільна людина.

Рятувальники ліквідували пожежу.

На місці події під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, 10 лютого військові РФ завдали ударів авіабомбами по Слов'янську на Донеччині. Загинули 11-річна дівчинка та її мати. Кількість поранених зросла до 14.