На Харківщині через російську атаку сталася пожежа на АЗС: є постраждалий
У вівторок, 10 лютого, російські військові завдали удару по селищю Золочів Богодухівського району
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Загарбники поцілили безпілотником по автозаправній станції. Внаслідок влучання сталося загоряння заправних колонок.
Постраждала одна цивільна людина.
Рятувальники ліквідували пожежу.
На місці події під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.
Нагадаємо, 10 лютого військові РФ завдали ударів авіабомбами по Слов'янську на Донеччині. Загинули 11-річна дівчинка та її мати. Кількість поранених зросла до 14.
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
10 лютого 2026, 18:50На Донеччині викрили лісника, який продавав "дозволи" на незаконну вирубку лісу
10 лютого 2026, 18:19На Запоріжжі військовий збив людину та втік
10 лютого 2026, 17:55Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50Росіяни використали замерзлу річку для просування на Донеччині
10 лютого 2026, 17:21Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем
10 лютого 2026, 17:20На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
10 лютого 2026, 17:05У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:55Український спортсмен вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді попри заборону
10 лютого 2026, 16:43На Черкащині жінка підпалила ГЕС на замовлення росіян
10 лютого 2026, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі блоги »