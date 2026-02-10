На Полтавщині жінка втратила понад 140 тисяч гривень через "роботодавця"

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.



До правоохоронців звернулась місцева жителька. Як виявилось, їй запропонували працювати онлайн: ставити вподобайки під відео. Однак це виявилось фінансовою пасткою. Шахраї від різними приводами переконали жінку перерахувати їм 140 тисяч гривень.

Як працює така схема

Спочатку аферисти пропонують вам виконати кілька простих завдань. Згодом вони виплатять вам невеличку суму. Наприклад, 100-500 гривень.



Після першої виплати аферисти вже знають номер вашої банківської картки та інші персональні дані.



Після цього ви отримаєте завдання з більшим прибутком, але тепер вас уже попросять перерахувати гроші. Як тільки ви віддасте їм гроші - "менеджери" зникають.



Правоохоронці закликають громадян бути пильними.

Нагадаємо, на Житомирщині 19-річний хлопець організував "банду аферистів". Вони телефонували людям вводили в оману та отримували доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Після цього банківські картки людей вони "прив'язували" до мобільних телефонів, якими користувались самі.