10 лютого 2026, 15:52

На Миколаївщині засудили інспектора колонії за доставку наркотиків в’язням

10 лютого 2026, 15:52
Фото: ДБР
Казанківський райсуд виніс вирок співробітнику виправної колонії у незаконному обігу наркотиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Інспектор з нагляду і безпеки Казанківської виправної колонії №93 проведе за ґратами 6 років, а його майно конфіскують.

Слідство встановило, що засуджені засуджені замовляли наркотики поштою, вказуючи отримувачем працівника колонії. Той забирав посилки, проносив їх на територію установи та передавав замовникам за гроші.

Правоохоронці запобігли черговому постачанню у жовтні 2025 року, коли під час внутрішньої перевірки у інспектора виявили посилку з наркотиками та психотропами.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному зберіганні та перевезенні наркотиків з метою збуту (ч. 2 ст. 307 ККУ).

На Миколаївщині засудили інспектора колонії за продаж наркотиків в’язням

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.

Миколаївська область ДБР наркотики колонія ув'язнені суд вирок
