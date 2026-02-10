18:50  10 лютого
10 лютого 2026, 15:44

Родина бійця зі Львівщини, якого помилково визнали загиблим, має повернути 15 млн грн

10 лютого 2026, 15:44
Фото: ЛОВА
У Львівській області родина Назара Далецького, бійця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, який у 2023 році нібито загинув та був похований, буде змушена повернути державі виплачену одноразову допомогу у розмірі 15 млн грн

Про це пише ZAHID.NET із посиланням на слова представника омбудсмена на Львівщині Тараса Подвірного, передає RegioNews.

За його словами, Далецького поховали після проведеної експертизи ДНК, і родина отримала відповідну компенсацію.

"Юридичний момент, що родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися", – сказав Тарас Подвірний.

Також буде проведено розслідування, хто допустив помилку при визначенні смерті військового.

"Для родини, без сумніву, найбільше щастя, що Назар повернувся додому, а не ці гроші", – зазначив Подвірний.

Нагадаємо, 5 лютого в Україну повернулись 157 військовополонених. За словами президента Володимира Зеленського, цей обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати.

Як відомо, від час чергового обміну військовополоненими до України повернувся житель Львівської області Назар Далецький, якого понад два роки вважали загиблим на фронті. Мати бійця повідомила, що ДНК-експертиза тоді показала збіг 99,9%, однак жодних останків їм не показували.

