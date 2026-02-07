США хочуть домовитися про мирну угоду між РФ та Україною навесні та провести вибори

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сполучені Штати хочуть домовитися про мирну угоду між Московю та Києвом у березні та провести вибори у травні

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За даними видання, делегації США та України на перемовинах в Абу-Дабі обговорили можливість укласти мирну угоду з Росією вже в березні 2026 року та проведення загальнонаціональних виборів й референдуму у травні.

Водночас сторони досі не узгодили питання території.

Видання пише, що згідно з рамковою угодою, яку обговорюють американські та українські дипломати, будь-яка угода буде винесена на референдум українським виборцям, які одночасно голосуватимуть на національних виборах.

У США вважають, що найкраще було б провести вибори якомога швидше.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що протягом двох днів перемовин в Абу-Дабі делегації України, США та РФ обговорили зокрема методи запровадження перемир'я та моніторинг припинення бойових дій.