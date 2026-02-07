16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
UA | RU
UA | RU
07 лютого 2026, 08:40

США хочуть домовитися про мирну угоду між РФ та Україною навесні та провести вибори

07 лютого 2026, 08:40
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сполучені Штати хочуть домовитися про мирну угоду між Московю та Києвом у березні та провести вибори у травні

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За даними видання, делегації США та України на перемовинах в Абу-Дабі обговорили можливість укласти мирну угоду з Росією вже в березні 2026 року та проведення загальнонаціональних виборів й референдуму у травні.

Водночас сторони досі не узгодили питання території.

Видання пише, що згідно з рамковою угодою, яку обговорюють американські та українські дипломати, будь-яка угода буде винесена на референдум українським виборцям, які одночасно голосуватимуть на національних виборах.

У США вважають, що найкраще було б провести вибори якомога швидше.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що протягом двох днів перемовин в Абу-Дабі делегації України, США та РФ обговорили зокрема методи запровадження перемир'я та моніторинг припинення бойових дій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ США політика перемовини
Зеленський сподівається завершити війну в Україні через рік
05 лютого 2026, 07:24
Зеленський назвав втрати України у війні з РФ
04 лютого 2026, 22:17
Стало відомо, як завершився перший день переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
04 лютого 2026, 19:49
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК
07 лютого 2026, 17:31
Єрмак – це не прізвище й не персоналія. Єрмак – це система
07 лютого 2026, 17:11
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
07 лютого 2026, 16:59
У Харкові до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який забризкав газовим балончиком працівника ТЦК
07 лютого 2026, 16:25
На Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини
07 лютого 2026, 15:40
Україна отримала 300 потужних генераторів на півмільярда доларів
07 лютого 2026, 15:06
Український блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади
07 лютого 2026, 14:35
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
07 лютого 2026, 14:05
Наша переговорна позиція об’єктивно слабка
07 лютого 2026, 13:59
Росіяни суттєво пошкодили об’єкти ДТЕК
07 лютого 2026, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Всі блоги »