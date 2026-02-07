США хочуть домовитися про мирну угоду між РФ та Україною навесні та провести вибори
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
За даними видання, делегації США та України на перемовинах в Абу-Дабі обговорили можливість укласти мирну угоду з Росією вже в березні 2026 року та проведення загальнонаціональних виборів й референдуму у травні.
Водночас сторони досі не узгодили питання території.
Видання пише, що згідно з рамковою угодою, яку обговорюють американські та українські дипломати, будь-яка угода буде винесена на референдум українським виборцям, які одночасно голосуватимуть на національних виборах.
У США вважають, що найкраще було б провести вибори якомога швидше.
Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що протягом двох днів перемовин в Абу-Дабі делегації України, США та РФ обговорили зокрема методи запровадження перемир'я та моніторинг припинення бойових дій.