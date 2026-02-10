Ворог атакував Харків і область: постраждали 6 людей, серед них троє дітей

Фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед них троє дітей. Зокрема, у Золочеві 44-річний чоловік, 35-річна жінка, та два 3-річні і 6-річний хлопчики. У Дубівці (Дергачівська громада) постраждала 68-річна жінка.

Загалом на Харківщині зафіксовано використання різного озброєння: 4 КАБ, 1 БпЛА "Герань-2", 2 БпЛА "Ланцет", 6 БпЛА "Молнія", 4 FPV-дрони та 12 БпЛА типу невстановленого.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру:

Харків: 3 багатоквартирні будинки, 2 автомобілі, СТО;

Богодухівський район: 2 приватні будинки, 3 автомобілі (Золочів), вантажівка (Богодухів);

Куп’янський район: приватний будинок (Новомиколаївка);

Харківський район: приватний будинок (Дубівка), електромережі (Бобрівка);

Чугуївський район: приватний будинок (Хотімля).

