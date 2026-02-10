18:50  10 лютого
10 лютого 2026, 09:14

Ворог атакував Харків і область: постраждали 6 людей, серед них троє дітей

10 лютого 2026, 09:14
Фото: Харківська обласна прокуратура
Протягом минулої доби ворог атакував місто Харків та 9 населених пунктів Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед них троє дітей. Зокрема, у Золочеві 44-річний чоловік, 35-річна жінка, та два 3-річні і 6-річний хлопчики. У Дубівці (Дергачівська громада) постраждала 68-річна жінка.

Загалом на Харківщині зафіксовано використання різного озброєння: 4 КАБ, 1 БпЛА "Герань-2", 2 БпЛА "Ланцет", 6 БпЛА "Молнія", 4 FPV-дрони та 12 БпЛА типу невстановленого.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру:

  • Харків: 3 багатоквартирні будинки, 2 автомобілі, СТО;
  • Богодухівський район: 2 приватні будинки, 3 автомобілі (Золочів), вантажівка (Богодухів);
  • Куп’янський район: приватний будинок (Новомиколаївка);
  • Харківський район: приватний будинок (Дубівка), електромережі (Бобрівка);
  • Чугуївський район: приватний будинок (Хотімля).

Нагадаємо, вночі 10 лютого російська армія завдала чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через удар частково знеструмлені населені пункти у трьох громадах області.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
