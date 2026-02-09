Росіяни завдали удару по енергетичному об'єкту на Волині

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські загарбники завдали удару по енергетичному об'єкту у Волинській області

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус, передає RegioNews.

"Цієї ночі ворог знову завдав удару по енергообʼєкту біля Нововолинської громади", – написав очільник міста.

За його словами, наразі вода подається від електромережі, очисні споруди працюють на генераторі, а деякі котельні також перейшли на автономне живлення.

"Котли розпалюють. Паливо є. Усі відповідальні служби виведені на роботу. Ситуація під контролем", – додав Карпус.

Більше інформації про наслідки обстрілу міський голова пообіцяв надати згодом.

Як відомо, Нововолинськ розташований за кілька кілометрів від кордону з Польщею.

Нагадаємо, в ніч на 9 лютого внаслідок обстрілу Одеси загинув 35-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення, серед них 19-річна дівчина. Заподіяно серйозних збитків цивільній інфраструктурі.

Окрім того, цієї ночі ворог атакував ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів на Харківщині. Внаслідок атаки повністю зруйновано приватний будинок, загинула жінка та 10-річний хлочкик.