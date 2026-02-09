11:44  09 лютого
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
10:57  09 лютого
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
08:58  09 лютого
Львівський клуб "Карпати" обрав нового капітана після мовного скандалу
09 лютого 2026, 10:38

РФ атакувала Україну 11 ракетами та 149 дронами: як відпрацювала ППО

09 лютого 2026, 10:38
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 9 лютого російські війська атакували Україну. Противник застосував 11 балістичних ракет та 149 ударних БпЛА

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30 ППО збила або подавила 116 ворожих дронів. Частина балістичних ракет Іскандер-М також була перехоплена та не досягла своїх цілей.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях, а уламки збитих дронів впали на 6 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 9 лютого внаслідок обстрілу Одеси загинув 35-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення, серед них 19-річна дівчина. Заподіяно серйозних збитків цивільній інфраструктурі.

Окрім того, цієї ночі ворог атакував ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів на Харківщині. Внаслідок атаки повністю зруйновано приватний будинок, загинула жінка та 10-річний хлочкик.

