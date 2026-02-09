Дружини та чоловіки військовослужбовців мають право на відпустку поза графіком
Якщо ваш чоловік чи дружина проходять службу в Силах оборони, то ви маєте право на відпустку поза графіком
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГО Захист Держави. Херсон у Фейсбуці.
"Закон України "Про відпустки" та спеціальне законодавство у сфері соціального захисту військовослужбовців гарантують дружинам і чоловікам військових право на щорічну відпустку у зручний для них час. Роботодавець зобов’язаний надати таку відпустку незалежно від затвердженого графіка", – йдеться у повідомленні.
Для оформлення потрібні:
- Заява працівника.
- Документ, що підтверджує статус військовослужбовця.
Важливо пам’ятати, що право поширюється лише на щорічні (основні та додаткові) відпустки. Відмова роботодавця за наявності документів – незаконна.
Якщо виникають труднощі з роботодавцем або потрібна юридична консультація – звертайтеся до Херсонського осередку ГО "Захист держави". Ми допоможемо захистити ваші права.
Адреса: м. Херсон, вул. 49-ої Гвардійської Дивізії, 4а
Робочий номер юриста: +38(066) 004 12 73.
Нагадаємо, на Херсонщині судили жінку, яка відкрила "магазин для російських військових". Її оштрафували і заборонили на 12 років займатися діяльністю, повʼязаною з наданням послуг.