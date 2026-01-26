Фото: Національна поліція України

Патрульні Херсона оперативно надали допомогу постраждалій від артилерійського обстрілу та евакуювали її до лікарні

Про це пише Національна поліція України, передає RegioNews.

У Херсоні триває терор мирного населення через обстріли, які завдають окупанти. Нещодавно артилерійський удар спричинив поранення 70-річної жінки. Вона отримала травми обличчя і потребувала невідкладної медичної допомоги.

На виклик негайно виїхали патрульні Херсонського підрозділу разом із підсиленням з Волинської області, зокрема інспектором Василем Давидчуком. Правоохоронці організували евакуацію постраждалої та доставили її до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу.

Небезпека для цивільного населення у місті зберігається, і патрульні продовжують оперативно реагувати на всі сигнали про обстріли та інші загрози. Служба правоохоронців забезпечує евакуацію та захист громадян, підтримуючи їх безпеку у складних умовах.

Місцеві патрульні та колеги з інших областей працюють спільно, щоб мінімізувати наслідки атак і надати допомогу постраждалим. Правоохоронці закликають громадян дотримуватися заходів безпеки та повідомляти про будь-які загрози.

Раніше повідомлялося, російські окупанти посилили обстріли Херсонської ТЕЦ, які тривали майже добу – ворог намагається повністю позбавити можливості відновлення обладнання єдиного джерела теплопостачання для десятків тисяч мешканців міста.