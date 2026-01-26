16:40  26 січня
Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ
14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
11:29  26 січня
На Житомирщині вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами: є травмовані
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 18:44

У Херсоні після артилерійського удару поранено 70-річну жінку – патрульні евакуювали її

26 січня 2026, 18:44
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Патрульні Херсона оперативно надали допомогу постраждалій від артилерійського обстрілу та евакуювали її до лікарні

Про це пише Національна поліція України, передає RegioNews.

У Херсоні триває терор мирного населення через обстріли, які завдають окупанти. Нещодавно артилерійський удар спричинив поранення 70-річної жінки. Вона отримала травми обличчя і потребувала невідкладної медичної допомоги.

На виклик негайно виїхали патрульні Херсонського підрозділу разом із підсиленням з Волинської області, зокрема інспектором Василем Давидчуком. Правоохоронці організували евакуацію постраждалої та доставили її до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу.

Небезпека для цивільного населення у місті зберігається, і патрульні продовжують оперативно реагувати на всі сигнали про обстріли та інші загрози. Служба правоохоронців забезпечує евакуацію та захист громадян, підтримуючи їх безпеку у складних умовах.

Місцеві патрульні та колеги з інших областей працюють спільно, щоб мінімізувати наслідки атак і надати допомогу постраждалим. Правоохоронці закликають громадян дотримуватися заходів безпеки та повідомляти про будь-які загрози.

Раніше повідомлялося, російські окупанти посилили обстріли Херсонської ТЕЦ, які тривали майже добу – ворог намагається повністю позбавити можливості відновлення обладнання єдиного джерела теплопостачання для десятків тисяч мешканців міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація обстріли Херсон артилерія жінка
Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ
26 січня 2026, 16:40
Атака на світову спадщину: російські удари пошкодили Києво-Печерську лавру
26 січня 2026, 13:54
В Одесі окупанти пошкодили обсерваторію під час обстрілів
26 січня 2026, 10:24
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві вантажівки
26 січня 2026, 19:20
На Лівому березі Києва поліція знайшла нездетоновану бойову частину дрона
26 січня 2026, 19:14
Дніпропетровщину ворог атакував FPV-дронами та артилерією: наслідки
26 січня 2026, 18:57
На Вінниччині у вогні загинули двоє людей
26 січня 2026, 18:55
Готували вибух у центрі столиці: в Києві судили агентів РФ, які планували теракт
26 січня 2026, 18:35
Лунали постріли: на Київщині чоловік з гранатою погрожував перехожим і поліції
26 січня 2026, 18:27
На Івано-Франківщині сталася ДТП за участі рейсового автобуса: 5 пасажирів у лікарні
26 січня 2026, 18:12
Стало відомо, як довго ще діятимуть графіки відключень електроенергії
26 січня 2026, 17:59
Погрожував вибухом у соцмережах: на Черкащині чоловіка взяли під варту
26 січня 2026, 17:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »