11:15  28 січня
На Буковині аферисти "обчистили" людей на сотні тисяч
09:01  28 січня
На Харківщині в будинку вибухнув боєприпас: дитині відірвало пальці
08:39  28 січня
$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці
28 січня 2026, 10:38

Росіяни обстріляли лікарню та центр Херсона: троє поранених

28 січня 2026, 10:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Дніпровському районі Херсона російські війська обстріляли медичний заклад та центральну частину міста, постраждали троє людей

Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, близько 8:45 ранку окупанти влучили в медичний заклад. Поранення отримали двоє медпрацівників 45 та 55 років.

Зокрема, у 45-річного чоловіка діагностовано мінно-вибухову травму, відкриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення. Його госпіталізовано. Другий постраждалий дістав мінно-вибухову травму.

Окрім цього, близько 08:40 та 8:00 росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Відомо, що 63-річна жінка дістала вибухову травму та неповну ампутацію гомілки.

Пошкоджено фасад будівлі, двері та вікна, снаряд влучив у тротуар.

Нагадаємо, днями у Пологівському районі Запорізької області російський дрон прицільно атакував автомобіль офіцера ДСНС. На щастя, від удару він не постраждав.

