Росіяни обстріляли лікарню та центр Херсона: троє поранених

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Дніпровському районі Херсона російські війська обстріляли медичний заклад та центральну частину міста, постраждали троє людей

Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, близько 8:45 ранку окупанти влучили в медичний заклад. Поранення отримали двоє медпрацівників 45 та 55 років.

Зокрема, у 45-річного чоловіка діагностовано мінно-вибухову травму, відкриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення. Його госпіталізовано. Другий постраждалий дістав мінно-вибухову травму.

Окрім цього, близько 08:40 та 8:00 росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Відомо, що 63-річна жінка дістала вибухову травму та неповну ампутацію гомілки.

Пошкоджено фасад будівлі, двері та вікна, снаряд влучив у тротуар.

Нагадаємо, днями у Пологівському районі Запорізької області російський дрон прицільно атакував автомобіль офіцера ДСНС. На щастя, від удару він не постраждав.