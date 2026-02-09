У Дніпрі пролунав потужний вибух: що відомо

Фото з відкритих джерел

У Дніпрі в понеділок пролунав потужний вибух. Перед цим попереджали про швидкісну ціль на місто

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

У Повітряних силах ЗСУ вдень, приблизно о 14:52, повідомляли про швидкісну ціль на місто. Згодом у Дніпрі пролунав вибух. Пізніше голова ОВА Олекандр Ганжа підтвердив, що росіяни завдари удар по Дніпру.

Відомо, що внаслідок удару сталась пожежа. Попередньо, ніхто з людей не постраждав. Наслідки уточнюються.

Варто нагадати, що під час повітряних тривог громадянам варто бути в укриттях.

Нагадаємо, раніше атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста. Обійшлося без постраждалих.