У Дніпрі пролунав потужний вибух: що відомо
У Дніпрі в понеділок пролунав потужний вибух. Перед цим попереджали про швидкісну ціль на місто
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.
У Повітряних силах ЗСУ вдень, приблизно о 14:52, повідомляли про швидкісну ціль на місто. Згодом у Дніпрі пролунав вибух. Пізніше голова ОВА Олекандр Ганжа підтвердив, що росіяни завдари удар по Дніпру.
Відомо, що внаслідок удару сталась пожежа. Попередньо, ніхто з людей не постраждав. Наслідки уточнюються.
Варто нагадати, що під час повітряних тривог громадянам варто бути в укриттях.
Нагадаємо, раніше атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста. Обійшлося без постраждалих.
