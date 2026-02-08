Росіяни обстріляли Херсон: поранено 8 жінок, деяких деблокували рятувальники

Фото: Херсонська ОВА

У суботу, 7 лютого, о 23:10 російські війська вкрили вогнем центральну частину Херсона та Корабельний район міста

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок численних "прильотів" пошкоджено житлові будинки, крамниці та заклади громадського харчування.

За попередньою інформацією, поранення отримали вісім жінок, деяких із них рятувальникам довелося деблокувати з-під завалів.

П'ятеро постраждалих отримали медичну допомогу та продовжують лікуватися амбулаторно, троє перебувають у медичному закладі.

Нагадаємо, в ніч на 8 лютого російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста. Обійшлося без постраждалих.