Росіяни обстріляли Херсон: поранено 8 жінок, деяких деблокували рятувальники
У суботу, 7 лютого, о 23:10 російські війська вкрили вогнем центральну частину Херсона та Корабельний район міста
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Внаслідок численних "прильотів" пошкоджено житлові будинки, крамниці та заклади громадського харчування.
За попередньою інформацією, поранення отримали вісім жінок, деяких із них рятувальникам довелося деблокувати з-під завалів.
П'ятеро постраждалих отримали медичну допомогу та продовжують лікуватися амбулаторно, троє перебувають у медичному закладі.
Нагадаємо, в ніч на 8 лютого російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста. Обійшлося без постраждалих.
У Львові пролунала серія вибухів: працювала ППОВсі новини »
08 лютого 2026, 09:41У Яготині під час ліквідації наслідків обстрілу загинув рятувальник
08 лютого 2026, 09:05Росіяни суттєво пошкодили об’єкти ДТЕК
07 лютого 2026, 13:26
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні 2026" у Відні
08 лютого 2026, 18:10"Енергетика РФ – законна ціль, але Україна не має ресурсів для дзеркальної відповіді" – Зеленський
08 лютого 2026, 17:54АРМА зупинило продаж землі на 460 га через можливий зв'язок покупців із оточенням Льовочкіна
08 лютого 2026, 17:34У Полтаві власниця кафе отримала опік очей під час конфлікту з працівниками ТЦК
08 лютого 2026, 16:41У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
08 лютого 2026, 16:19Росіяни з РСЗВ атакували Чорнобаївку: пошкоджено близько 20 будинків
08 лютого 2026, 15:48Авіаудар по Краматорську: поранено кореспондента "Інтера"
08 лютого 2026, 15:23Замах на генерала ГРУ Росії: підозрюваного затримали в ОАЕ
08 лютого 2026, 14:5619-та атака з початку року: РФ вдарила по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині
08 лютого 2026, 14:39На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
08 лютого 2026, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі блоги »