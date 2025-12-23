На Херсонщині судили жінку, яка відкрила "магазин для російських військових"

Ілюстративне фото

Великоолександрівський районний суд Херсонської області визнав громадянку винною у колабораціонізмі. Відомо, що вона працювала для росіян під час окупації

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Зазначається, що жінка проживала в селі Нова Кам'янка. З березня по жовтень 2022 року селище було окуповане. Вона добровільно відкрила магазин та надавала послуги російським військовим. Зокрема, військовим 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту військово-морських сил РФ, які облаштували в селі свою військову базу та здійснювали звідти регулярні обстріли населених пунктів Херсонської області.

За це жінка отримала "привілейоване" ставлення від окупантів. Вона безперешкодно переміщувалася по окупованій території разом з військовими та користувалася їх захистом та підтримкою серед місцевих жителів.

Зокрема, обвинувачена разом із трьома російськими військовими вимагала віддати ключі від будинку сусідів, і потім заселила туди окупантів. Вона також дозволяла їм жити в будинку їхніх батьків.

Свою провину жінка визнала. Вона зазначила, що спілкувалась з російськими військовими задля безпеки. Її засудили до 136 тисяч гривень штрафу з конфіскацією усього майна і заборонили на 12 років займатися діяльністю, повʼязаною з наданням послуг.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили колаборанта, який допомагав російським військовим. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років ув’язнення з конфіскацією майна.