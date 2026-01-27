23:05  27 січня
Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 21:57

Втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн – дослідження

27 січня 2026, 21:57
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обидві сторони втратили близько 1,8 мільйона військових загиблими, пораненими та зниклими безвісти

Як передає RegioNews, про це свідчать дані аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, які цитує New York Times.

Аналітики підрахували, що загальні втрати сягають близько 1,2 мільйона російських військовослужбовців та близько 600 тисяч українських воїнів.

Лише загиблих із російського боку – 325 тисяч військових.

У Центрі кажуть, що жодна велика держава не зазнала "навіть близько такої кількості жертв чи смертей з часів Другої світової війни".

Водночас Україна від початку повномасштабної війни втратила загиблими від 100 тисяч до 140 тисяч військовослужбовців.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що РФ втрачає на війні у 6 разів більше військових, ніж Україна.

дослідження втрати війна Україна РФ
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Дії Зеленського все більше і більше суперечать тим цінностям, які ми відстоюємо – демократія, права людини та верховенство права
27 січня 2026, 23:17
Трамп – не дурень. В чому проблема його логіки щодо війни в Україні
27 січня 2026, 22:38
07 серпня 2025
