Втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн – дослідження

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обидві сторони втратили близько 1,8 мільйона військових загиблими, пораненими та зниклими безвісти

Як передає RegioNews, про це свідчать дані аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, які цитує New York Times.

Аналітики підрахували, що загальні втрати сягають близько 1,2 мільйона російських військовослужбовців та близько 600 тисяч українських воїнів.

Лише загиблих із російського боку – 325 тисяч військових.

У Центрі кажуть, що жодна велика держава не зазнала "навіть близько такої кількості жертв чи смертей з часів Другої світової війни".

Водночас Україна від початку повномасштабної війни втратила загиблими від 100 тисяч до 140 тисяч військовослужбовців.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що РФ втрачає на війні у 6 разів більше військових, ніж Україна.