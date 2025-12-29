РФ втрачає на війні у 6 разів більше військових, ніж Україна

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кремль на полі бою втрачає ушестеро більше військовослужбовців, ніж Україна, а щоденні втрати російських загарбників у середньому становлять 1000-1100 бійців

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв'ю "24 Канал", передає RegioNews.

За його словами, про значні втрати армії свідчить РФ і провал планів із формування нових з'єднань. Зокрема у поточному році росіяни планувала створити 14 нових дивізій, однак змогла сформувати лише 7.

Також Сирський наголосив, що впровадження корпусної системи в ЗСУ підвищило ефективність українських військ і, відповідно, збільшило втрати противника.

Раніше Сирський повідомляв, що військовослужбовцям платитимуть утричі більше. Це передбачено новими контрактами, які розробляє Міністерство оборони спільно із Генеральним штабом.