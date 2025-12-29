18:29  29 грудня
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
29 грудня 2025, 23:13

РФ втрачає на війні у 6 разів більше військових, ніж Україна

29 грудня 2025, 23:13
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кремль на полі бою втрачає ушестеро більше військовослужбовців, ніж Україна, а щоденні втрати російських загарбників у середньому становлять 1000-1100 бійців

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв'ю "24 Канал", передає RegioNews.

За його словами, про значні втрати армії свідчить РФ і провал планів із формування нових з'єднань. Зокрема у поточному році росіяни планувала створити 14 нових дивізій, однак змогла сформувати лише 7.

Також Сирський наголосив, що впровадження корпусної системи в ЗСУ підвищило ефективність українських військ і, відповідно, збільшило втрати противника.

Раніше Сирський повідомляв, що військовослужбовцям платитимуть утричі більше. Це передбачено новими контрактами, які розробляє Міністерство оборони спільно із Генеральним штабом.

29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
У місті Добропілля на Донеччині, де точаться запеклі бої, залишаються близько 1000 жителів
29 грудня 2025, 22:55
Отримували від 2000 до 20 000 доларів: п’ятьом нардепам повідомили про підозри у справі про отримання хабарів за голосування
29 грудня 2025, 22:44
Військовослужбовцям платитимуть утричі більше
29 грудня 2025, 22:13
Трамп прокоментував заяву президента РФ про атаку України на резиденцію Путіна
29 грудня 2025, 22:00
У Києві іномарка на смерть збила пенсіонерку
29 грудня 2025, 21:45
Жили під землею: на Донеччині евакуювали родину з двома дітьми з імпровізованого бліндажу
29 грудня 2025, 21:38
На Полтавщині судили чоловіка, який публікував у Telegram дані про місця розташування ТЦК
29 грудня 2025, 21:20
На Вінниччині суд призначив 12 років тюрми чоловіку, який застрелив односельця з мисливської рушниці
29 грудня 2025, 21:20
Ворог просунувся в районі Філії на Дніпропетровщині, – DeepState
29 грудня 2025, 21:00
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
