Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 27 січня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами інших типів, близько 100 із них "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 135 ворожих безпілотників на півночі, півдні в центрі та сході країни.

Зафіксовані влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 9 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 27 січня російські війська атакували безпілотниками Миколаївську область. Основний удар спрямували по енергетичній інфраструктурі.

Також росіяни атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині.

Крім того, вночі війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Постраждали 22 людини.