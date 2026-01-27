Україна планує підписати з США 20-пунктний мирний план: стали відомі подробиці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україна готується до підписання масштабного мирного плану зі США, який складатиметься з 20 пунктів. Пізніше ще один документ Сполучені Штати підпишуть із РФ

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами глави МЗС, у переговорному процесі вперше офіційно фігурує термін "безпекові гарантії". Європейські партнери України також залучені до процесу та братимуть участь у домовленостях щодо забезпечення стабільного миру.

Одним із найбільш принципових елементів майбутньої угоди Сибіга назвав присутність іноземних військових контингентів на території України.

Раніше Сибіга заявив, що Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним. Вони можуть обговорити питання територій та Запорізької АЕС.