23:05  27 січня
Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 21:21

Україна планує підписати з США 20-пунктний мирний план: стали відомі подробиці

27 січня 2026, 21:21
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна готується до підписання масштабного мирного плану зі США, який складатиметься з 20 пунктів. Пізніше ще один документ Сполучені Штати підпишуть із РФ

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами глави МЗС, у переговорному процесі вперше офіційно фігурує термін "безпекові гарантії". Європейські партнери України також залучені до процесу та братимуть участь у домовленостях щодо забезпечення стабільного миру.

Одним із найбільш принципових елементів майбутньої угоди Сибіга назвав присутність іноземних військових контингентів на території України.

Раніше Сибіга заявив, що Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним. Вони можуть обговорити питання територій та Запорізької АЕС.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Дії Зеленського все більше і більше суперечать тим цінностям, які ми відстоюємо – демократія, права людини та верховенство права
27 січня 2026, 23:17
Трамп – не дурень. В чому проблема його логіки щодо війни в Україні
27 січня 2026, 22:38
Десятки тисяч абонентів на Одещині залишились без світла через негоду
27 січня 2026, 22:24
Втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн – дослідження
27 січня 2026, 21:57
Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним
27 січня 2026, 20:30
У Кривому Розі 40-річний чоловік вдарив знайомого ножем у груди
27 січня 2026, 20:22
Четверо загиблих і один поранений: подробиці стрілянини по правоохоронцях на Черкащині
27 січня 2026, 20:06
На Сумщині росіяни вбили подружжя: чоловік намагався врятувати поранену жінку
27 січня 2026, 19:55
