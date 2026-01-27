Фото: Телеграм/Олексій Гончаренко

Парламентська Асамблея Ради Європи засудила примус українців брати участь у "виборах" РФ на тимчасово окупованих територіях

Про це пише народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка засуджує проведення російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Делегати підтримали поправку, що чітко фіксує примус українців брати участь у голосуванні.

Документ стосується "виборів", запланованих у 2023 та 2024 роках. Резолюція підкреслює, що такі голосування не можуть вважатися чесними та легітимними.

У ПАРЄ наголосили, що примус до участі у "виборах" порушує міжнародне право, зокрема положення Статуту ООН. Ця практика є прямим порушенням суверенітету України та її територіальної цілісності.

Резолюція ПАРЄ має символічне та політичне значення. Вона підтверджує позицію європейських держав щодо незаконності дій Росії на окупованих територіях і підтримку України у питаннях дотримання міжнародного права.

