18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 18:54

ПАРЄ засудила російські вибори на окупованих територіях у 2023–2024 роках

27 січня 2026, 18:54
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Олексій Гончаренко
Читайте также
на русском языке

Парламентська Асамблея Ради Європи засудила примус українців брати участь у "виборах" РФ на тимчасово окупованих територіях

Про це пише народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка засуджує проведення російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Делегати підтримали поправку, що чітко фіксує примус українців брати участь у голосуванні.

Документ стосується "виборів", запланованих у 2023 та 2024 роках. Резолюція підкреслює, що такі голосування не можуть вважатися чесними та легітимними.

У ПАРЄ наголосили, що примус до участі у "виборах" порушує міжнародне право, зокрема положення Статуту ООН. Ця практика є прямим порушенням суверенітету України та її територіальної цілісності.

Резолюція ПАРЄ має символічне та політичне значення. Вона підтверджує позицію європейських держав щодо незаконності дій Росії на окупованих територіях і підтримку України у питаннях дотримання міжнародного права.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, заявивши, що не бачить аналогії з переслідуванням часів Януковича.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
парє Росія вибори окуповані території Україна резолюція
Шахраї імітують офіційні канали Нацгвардії – МВС закликає бути пильними
27 січня 2026, 10:39
Армія РФ атакувала Україну 165 безпілотниками: ППО знешкодила 135 БпЛА
27 січня 2026, 08:41
В регіонах України через обстріли запровадили аварійні вимкнення електроенергії
27 січня 2026, 07:59
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним
27 січня 2026, 20:30
У Кривому Розі 40-річний чоловік вдарив знайомого ножем у груди
27 січня 2026, 20:22
Четверо загиблих і один поранений: подробиці стрілянини по правоохоронцях на Черкащині
27 січня 2026, 20:06
На Сумщині росіяни вбили подружжя: чоловік намагався врятувати поранену жінку
27 січня 2026, 19:55
У Києві затримали білоруську шпигунку, яка збирала дані про українських військових
27 січня 2026, 19:47
У Кривому Розі бізнесмени "нагріли руку" на відновленні гуртожитку після обстрілу: "зникло" кілька мільйонів
27 січня 2026, 19:45
Графіки відключень електроенергії: коли не буде світла 28 січня
27 січня 2026, 19:43
На Харківщині ворожий дрон атакував потяг Чоп-Барвінкове: двоє постраждалих у лікарні
27 січня 2026, 19:29
На Полтавщині викрито аферу з квадрокоптерами для ЗСУ на 2,6 млн грн
27 січня 2026, 19:22
На Полтавщині судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який отримав повістку до бронювання
27 січня 2026, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »