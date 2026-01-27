В регіонах України через обстріли запровадили аварійні вимкнення електроенергії
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – йдеться у повідомленні.
Аварійні відключення скасують, як тільки ситуація в енергосистемі стабілізується. Про зміни в графіках повідомлятиметься на офіційних сторінках обленерго.
Громадян закликали споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, вночі 27 січня російські війська атакували безпілотниками Миколаївську область. Основний удар спрямували по енергетичній інфраструктурі.