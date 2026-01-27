Ілюстративне фото: Укренерго

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення скасують, як тільки ситуація в енергосистемі стабілізується. Про зміни в графіках повідомлятиметься на офіційних сторінках обленерго.

Громадян закликали споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, вночі 27 січня російські війська атакували безпілотниками Миколаївську область. Основний удар спрямували по енергетичній інфраструктурі.