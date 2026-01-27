Шахраї імітують офіційні канали Нацгвардії – МВС закликає бути пильними

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У мережі з'явилися фейкові інформаційні майданчики, які нібито представляють офіційні канали Національної гвардії України

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, передає RegioNews.

Зазначається, що шахраї використовують схожі назви та візуальне оформлення.

МВС наголошує, що ці ресурси не мають жодного стосунку до Нацгвардії. Ворог може використовувати їх для поширення фейків, маніпуляцій громадською думкою та втягування людей у шахрайські схеми.

МВС закликає громадян:

не переходити за підозрілими посиланнями;

перевіряти джерела інформації;

довіряти лише офіційним ресурсам.

Офіційні канали Нацгвардії: вебсайт, YouTube, Telegram та Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомялося, що невідомі особи надсилають повідомлення з фейкових номерів, використовуючи ім'я та фото начальника Сумської ОВА Олега Григорова, з проханням позичити кошти.