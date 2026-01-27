Фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко

Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила принуждение украинцев участвовать в "выборах" РФ на временно оккупированных территориях

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую проведение российских "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Делегаты поддержали поправку, четко фиксирующую принуждение украинцев участвовать в голосовании.

Документ касается выборов, запланированных в 2023 и 2024 годах. Резолюция подчеркивает, что подобные голосования не могут считаться честными и легитимными.

В ПАСЕ подчеркнули, что принуждение к участию в "выборах" нарушает международное право, в частности, положение Устава ООН. Эта практика является прямым нарушением суверенитета и ее территориальной целостности.

Резолюция ПАСЕ имеет символическое и политическое значение. Она подтверждает позицию европейских государств относительно незаконности действий России на оккупированных территориях и поддержки Украины в вопросах соблюдения международного права.

