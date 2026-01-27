18:45  27 января
27 января 2026, 18:54

ПАСЕ осудила российские выборы на оккупированных территориях в 2023-2024 годах

27 января 2026, 18:54
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко
Читайте також
українською мовою

Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила принуждение украинцев участвовать в "выборах" РФ на временно оккупированных территориях

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую проведение российских "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Делегаты поддержали поправку, четко фиксирующую принуждение украинцев участвовать в голосовании.

Документ касается выборов, запланированных в 2023 и 2024 годах. Резолюция подчеркивает, что подобные голосования не могут считаться честными и легитимными.

В ПАСЕ подчеркнули, что принуждение к участию в "выборах" нарушает международное право, в частности, положение Устава ООН. Эта практика является прямым нарушением суверенитета и ее территориальной целостности.

Резолюция ПАСЕ имеет символическое и политическое значение. Она подтверждает позицию европейских государств относительно незаконности действий России на оккупированных территориях и поддержки Украины в вопросах соблюдения международного права.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на уголовное производство НАБУ в отношении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, заявив, что не видит аналогии с преследованием времен Януковича.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
