26 січня 2026, 19:57

Енергетики розповіли, як вимикатимуть світло 27 січня

26 січня 2026, 19:57
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 27 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В Укренерго нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у компанії.

Як повідомлялось, армія РФ вночі 26 січня вкотре атакувала об'єкти енергетики України. Внаслідок цього були зафіксовані знеструмлення у двох регіонах.

Укрэнерго енергетика економіка відключення світла графіки відключення світла
