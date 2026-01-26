Енергетики розповіли, як вимикатимуть світло 27 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 27 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В Укренерго нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у компанії.

Як повідомлялось, армія РФ вночі 26 січня вкотре атакувала об'єкти енергетики України. Внаслідок цього були зафіксовані знеструмлення у двох регіонах.