Стало відомо, як довго ще діятимуть графіки відключень електроенергії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це в інтерв’ю "Телеграфу" повідомив Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього.

За його словами, зараз, на тлі потепління та стабільнішої роботи теплової генерації, ситуація поступово поліпшується. Щоправда, сонячна генерація працює неефективно.

"Наприклад, учора вона давала лише 4,5–6% від встановленої потужності, тобто близько 230 МВт-год, а це дуже мало", – зазначає експерт.

Ігнатьєв каже, що наприкінці березня, у квітні в нас активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість нашого дефіциту, і будуть м'якші графіки, якщо не буде обстрілів.

"Але все одно до літа ми маємо готуватися до графіків, оскільки по два енергоблоки атомних електростанцій одночасно виходитимуть у планові ремонти", – підсумував він.

Раніше в Міненерго повідомили, що через нічну атаку РФ зафіксовані знеструмлення у двох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.