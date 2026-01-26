16:40  26 січня
Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ
14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
11:29  26 січня
На Житомирщині вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами: є травмовані
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 17:59

Стало відомо, як довго ще діятимуть графіки відключень електроенергії

26 січня 2026, 17:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До літа діятимуть графіки відключень світла через планові ремонти АЕС

Як передає RegioNews, про це в інтерв’ю "Телеграфу" повідомив Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього.

За його словами, зараз, на тлі потепління та стабільнішої роботи теплової генерації, ситуація поступово поліпшується. Щоправда, сонячна генерація працює неефективно.

"Наприклад, учора вона давала лише 4,5–6% від встановленої потужності, тобто близько 230 МВт-год, а це дуже мало", – зазначає експерт.

Ігнатьєв каже, що наприкінці березня, у квітні в нас активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість нашого дефіциту, і будуть м'якші графіки, якщо не буде обстрілів.

"Але все одно до літа ми маємо готуватися до графіків, оскільки по два енергоблоки атомних електростанцій одночасно виходитимуть у планові ремонти", – підсумував він.

Раніше в Міненерго повідомили, що через нічну атаку РФ зафіксовані знеструмлення у двох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна відключення світла економіка енергетика графіки відключення світла
Зеленський незадоволений відновленням енергетики в Україні
26 січня 2026, 15:25
16 ракет по київських ТЕЦ: Повітряні сили спростували заяву експерта
26 січня 2026, 13:23
РФ за тиждень випустила понад 1700 дронів і сотні ракет – б'ють по енергетиці
25 січня 2026, 10:51
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві вантажівки
26 січня 2026, 19:20
На Лівому березі Києва поліція знайшла нездетоновану бойову частину дрона
26 січня 2026, 19:14
Дніпропетровщину ворог атакував FPV-дронами та артилерією: наслідки
26 січня 2026, 18:57
На Вінниччині у вогні загинули двоє людей
26 січня 2026, 18:55
У Херсоні після артилерійського удару поранено 70-річну жінку – патрульні евакуювали її
26 січня 2026, 18:44
Готували вибух у центрі столиці: в Києві судили агентів РФ, які планували теракт
26 січня 2026, 18:35
Лунали постріли: на Київщині чоловік з гранатою погрожував перехожим і поліції
26 січня 2026, 18:27
На Івано-Франківщині сталася ДТП за участі рейсового автобуса: 5 пасажирів у лікарні
26 січня 2026, 18:12
Погрожував вибухом у соцмережах: на Черкащині чоловіка взяли під варту
26 січня 2026, 17:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »