14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
12:25  26 січня
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
26 січня 2026, 14:57

Через нічну атаку РФ зафіксовані знеструмлення у двох областях

26 січня 2026, 14:57
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія РФ вночі атакувала об'єкти енергетики України. Внаслідок цього були зафіксовані знеструмлення у двох регіонах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на брифінг першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 26 січня

За його словами, внаслідок нічних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Також зазначається, що у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії.

"Ситуація залишається складною, діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення.

Як повідомлялось, у ніч на 26 січня ворог атакував Україну 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди".

війна Минэкоэнерго енергетика атака відключення світла
Українські бійці за добу ліквідували понад 1000 окупантів – Генштаб
26 січня 2026, 07:15
The Times: Путін може застосувати хімічну зброю, якщо війна затягнеться
25 січня 2026, 13:05
РФ атакувала Україну понад 100 дронами та ракетами: є влучання
25 січня 2026, 09:09
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Зіркова українська борчиня повідомила про народження доньки
26 січня 2026, 15:45
Зеленський незадоволений відновленням енергетики в Україні
26 січня 2026, 15:25
На Київщині вибухнув балкон в багатоповерхівці - що сталось
26 січня 2026, 15:15
Ощадбанк отримав нового керівника
26 січня 2026, 15:08
"Заробили" на генераторах: на Львівщині викрили розкрадання на пів мільйона
26 січня 2026, 14:55
Аграрний конфлікт у ЄС: Польща скаржиться на український імпорт
26 січня 2026, 14:52
Нас "годують" підготовкою стовідсоткових гарантій безпеки від США
26 січня 2026, 14:50
Над Києвом кружляють ворожі дрони
26 січня 2026, 14:35
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
26 січня 2026, 14:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
