Через нічну атаку РФ зафіксовані знеструмлення у двох областях

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ вночі атакувала об'єкти енергетики України. Внаслідок цього були зафіксовані знеструмлення у двох регіонах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на брифінг першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 26 січня

За його словами, внаслідок нічних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Також зазначається, що у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії.

"Ситуація залишається складною, діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення.

Як повідомлялось, у ніч на 26 січня ворог атакував Україну 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди".