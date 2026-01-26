Через нічну атаку РФ зафіксовані знеструмлення у двох областях
Армія РФ вночі атакувала об'єкти енергетики України. Внаслідок цього були зафіксовані знеструмлення у двох регіонах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на брифінг першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 26 січня
За його словами, внаслідок нічних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Також зазначається, що у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії.
"Ситуація залишається складною, діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.
У Міненерго зазначили, що в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення.
Як повідомлялось, у ніч на 26 січня ворог атакував Україну 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди".