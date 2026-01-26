Энергетики рассказали, как будут выключать свет 27 января

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 27 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В Укрэнерго напоминают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в компании.

Как сообщалось, армия РФ ночью 26 января в очередной раз атаковала объекты энергетики Украины. В результате были зафиксированы обесточивание в двух регионах.