20:27  26 января
ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
20:25  26 января
В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области
19:33  26 января
Почти сутки без света: в Черниговской области действуют жесткие графики отключений
26 января 2026, 19:57

Энергетики рассказали, как будут выключать свет 27 января

26 января 2026, 19:57
иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 27 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В Укрэнерго напоминают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в компании.

Как сообщалось, армия РФ ночью 26 января в очередной раз атаковала объекты энергетики Украины. В результате были зафиксированы обесточивание в двух регионах.

23 января 2026
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили
26 января 2026, 21:52
Украинские пограничники продолжают отбивать вражеские штурмы на севере Харьковщины
26 января 2026, 21:32
В ближайшее время украинские учителя начнут получать повышенную зарплату
26 января 2026, 21:03
Кривой Рог под атакой дронов: поврежден многоэтажный дом, известно о пожаре
26 января 2026, 20:34
