16:40  26 января
Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ
14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
11:29  26 января
В Житомирской области грузовик въехал в маршрутку с пассажирами: есть травмированные
26 января 2026, 17:59

Стало известно, как долго будут действовать графики отключений электроэнергии

26 января 2026, 17:59
иллюстративное фото: из открытых источников
К лету будут действовать графики отключений света из-за плановых ремонтов АЭС

Как передает RegioNews, об этом в интервью "Телеграфу" сообщил Станислав Игнатьев, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего.

По его словам, сейчас на фоне потепления и более стабильной работы тепловой генерации ситуация постепенно улучшается. Правда, солнечное поколение работает неэффективно.

"Например, вчера она давала только 4,5-6% от установленной мощности, то есть около 230 МВт-час, а это очень мало", – отмечает эксперт.

Игнатьев говорит, что в конце марта в апреле у нас активно заработает солнечная генерация. Она будет покрывать большинство нашего дефицита, и будут более мягкие графики, если не будет обстрелов.

"Но все равно к лету мы должны готовиться к графикам, поскольку по два энергоблока атомных электростанций будут одновременно выходить в плановые ремонты", – подытожил он.

Ранее в Минэнерго сообщили, что из-за ночной атаки РФ зафиксировано обесточивание в двух областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Зеленский недоволен восстановлением энергетики в Украине
26 января 2026, 15:25
16 ракет по киевским ТЭЦ: Воздушные силы опровергли заявление эксперта
26 января 2026, 13:23
РФ за неделю выпустила более 1700 дронов и сотни ракет – бьют по энергетике
25 января 2026, 10:51
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Днепропетровщину враг атаковал FPV-дронами и артиллерией: последствия
26 января 2026, 18:57
В Херсоне после артиллерийского удара ранена 70-летняя женщина - патрульные эвакуировали ее
26 января 2026, 18:44
Готовили взрыв в центре столицы: в Киеве судили агентов РФ, планировавших теракт
26 января 2026, 18:35
Раздавались выстрелы: в Киевской области мужчина с гранатой угрожал прохожим и полиции
26 января 2026, 18:27
В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса: 5 пассажиров в больнице
26 января 2026, 18:12
Угрожал взрывом в соцсетях: в Черкасской области мужчину взяли под стражу
26 января 2026, 17:57
В Кировоградской области развернули дополнительные 50 пунктов несокрушимости
26 января 2026, 17:50
Экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко отменили многотысячный штраф
26 января 2026, 17:35
Запорожские ветераны провели мемориальный шахматный турнир имени защитника Украины Дмитрия Ермакова
26 января 2026, 17:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
