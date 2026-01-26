Стало известно, как долго будут действовать графики отключений электроэнергии

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом в интервью "Телеграфу" сообщил Станислав Игнатьев, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего.

По его словам, сейчас на фоне потепления и более стабильной работы тепловой генерации ситуация постепенно улучшается. Правда, солнечное поколение работает неэффективно.

"Например, вчера она давала только 4,5-6% от установленной мощности, то есть около 230 МВт-час, а это очень мало", – отмечает эксперт.

Игнатьев говорит, что в конце марта в апреле у нас активно заработает солнечная генерация. Она будет покрывать большинство нашего дефицита, и будут более мягкие графики, если не будет обстрелов.

"Но все равно к лету мы должны готовиться к графикам, поскольку по два энергоблока атомных электростанций будут одновременно выходить в плановые ремонты", – подытожил он.

Ранее в Минэнерго сообщили, что из-за ночной атаки РФ зафиксировано обесточивание в двух областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.