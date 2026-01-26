Україна готується до нових переговорів щодо завершення війни
Українська делегація доповіла про результати перемовин в ОАЕ із представниками США та РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на президента України Володимира Зеленського.
За його словами, під час зустрічей сторони обговорили широкий спектр ключових питань, насамперед військових, які необхідні для припинення бойових дій.
Окрему увагу приділили складним політичним аспектам, що залишаються невирішеними.
"Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні", – підсумував президент України.
Раніше ми повідомляли про те, що Зеленський незадоволений відновленням енергетики в Україні. За його словами, роботи потрібно пришвидшити.
Продовження можливе наступного тижня: Зеленський розповів про результати переговорів України, США та РФВсі новини »
24 січня 2026, 16:40В Абу-Дабі завершились перемовини України, США та РФ
24 січня 2026, 15:39В Еміратах українська делегація веде історичні тристоронні переговори з Росією та США: що відомо
23 січня 2026, 20:15
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві вантажівки
26 січня 2026, 19:20На Лівому березі Києва поліція знайшла нездетоновану бойову частину дрона
26 січня 2026, 19:14Дніпропетровщину ворог атакував FPV-дронами та артилерією: наслідки
26 січня 2026, 18:57На Вінниччині у вогні загинули двоє людей
26 січня 2026, 18:55У Херсоні після артилерійського удару поранено 70-річну жінку – патрульні евакуювали її
26 січня 2026, 18:44Готували вибух у центрі столиці: в Києві судили агентів РФ, які планували теракт
26 січня 2026, 18:35Лунали постріли: на Київщині чоловік з гранатою погрожував перехожим і поліції
26 січня 2026, 18:27На Івано-Франківщині сталася ДТП за участі рейсового автобуса: 5 пасажирів у лікарні
26 січня 2026, 18:12Стало відомо, як довго ще діятимуть графіки відключень електроенергії
26 січня 2026, 17:59Погрожував вибухом у соцмережах: на Черкащині чоловіка взяли під варту
26 січня 2026, 17:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі блоги »