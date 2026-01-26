Україна готується до нових переговорів щодо завершення війни

фото: Офіс Президента України

Українська делегація доповіла про результати перемовин в ОАЕ із представниками США та РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За його словами, під час зустрічей сторони обговорили широкий спектр ключових питань, насамперед військових, які необхідні для припинення бойових дій.

Окрему увагу приділили складним політичним аспектам, що залишаються невирішеними.

"Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні", – підсумував президент України.

