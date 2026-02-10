У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичній сфері

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Регіон знаходиться під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, ухвалили рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня", – йдеться у повідомленні.

За його словами, в межах державної програми СвітлоДім жителям прифронтових територій надається можливість залучати додаткові фінансові ресурси для підвищення рівня енергетичної стійкості та безперебійного функціонування ключових систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків:

держава надає допомогу від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності;

кошти можна витратити на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання;

подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію, розглядає та схвалює заявки комісія при Мінрозвитку.

Нагадаємо, в січні місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки. Йдеться про Чугуїв.