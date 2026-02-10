Майже 700 гривень: ціни на каву в Україні стають космічними

Фото з відкритих джерел

В Україні продовжують зростати ціни на продукти. Зокрема, тепер це торкнулось кави

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Деякі виробники переглянули вартість у бік суттєвого зростання. Станом на початок лютого кава в Україні подорожчала в середньому на 75,6 гривні, якщо порівнювати з минулим місяцем.

Наприклад, Nescafe Gold об'ємом 210 грамів нині коштує близько 686,8 гривні. При цьому ще місяць тому вартість становила 610,2 гривні.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.