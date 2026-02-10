18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2026, 23:35

Майже 700 гривень: ціни на каву в Україні стають космічними

10 лютого 2026, 23:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні продовжують зростати ціни на продукти. Зокрема, тепер це торкнулось кави

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Деякі виробники переглянули вартість у бік суттєвого зростання. Станом на початок лютого кава в Україні подорожчала в середньому на 75,6 гривні, якщо порівнювати з минулим місяцем.

Наприклад, Nescafe Gold об'ємом 210 грамів нині коштує близько 686,8 гривні. При цьому ще місяць тому вартість становила 610,2 гривні.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кава ціни
Помідори в Україні знову зростають в ціні: що відбувається на ринку
09 лютого 2026, 22:40
Ціни на огірки зростають: скільки буде ще тривати подорожчання
09 лютого 2026, 22:20
НБУ прогнозує: інфляція знизиться, зарплати зростатимуть
06 лютого 2026, 11:24
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Співачка Надя Дорофєєва переносить концерти через стан здоров'я
11 лютого 2026, 01:35
Співачка TAYANNA через стрес опинилась у лікаря - що сталось
11 лютого 2026, 00:55
Співак DREVO заручився: наречена показала, як виглядає обручка
11 лютого 2026, 00:35
Україна експортувала понад 50,5 тис. тонн меду: які країни купували найчастіше
10 лютого 2026, 23:55
В Україні дозволили примусову евакуацію дітей без згоди батьків
10 лютого 2026, 22:51
Зеленський дозволив служити чоловікам 60+
10 лютого 2026, 22:05
Заробив мільйони: на Житомирщині чоловік крав електроенергію для "майнінгу"
10 лютого 2026, 21:40
Квартира була зачинена: в Кривому Розі в пожежі загинули малюки - судити будуть матір
10 лютого 2026, 21:20
У Харкові чиновники "торгували" бронюванням від мобілізації
10 лютого 2026, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »