У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 21:40

Заробив мільйони: на Житомирщині чоловік крав електроенергію для "майнінгу"

10 лютого 2026, 21:40
Фото з відкритих джерел
На Житомирщині викрили масштабну схему незаконного споживання електроенергії. Місцевий житель прямо в себе вдома облаштував ферму для майнінгу

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік використовував промислове обладнання, проте сплачував за тарифом для побутових споживачів. Для того щоб приховати це, він вмонтував у лічильник спеціальний пристрій, який дозволяв зупиняти його облік.

Згодом він "розширив" бізнес, і облаштував нові ферми в орендованому цеху з власною підстанцією за тією ж схемою.

"У період, коли країна живе в умовах енергетичного дефіциту через масовані атаки рф підозрюваний завдав державним компаніям майже 9 млн грн збитків. За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про нову підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, викраденні електроенергії та несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили схему розкрадання 1,8 млн грн на ремонті об’єктів ДСНС. Правоохоронці повідомили про підозру комерсанту, який не перевіряв виконання робіт і підписував фіктивні акти.

шахрайство електроенергія Житомирська область
